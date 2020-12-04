Финансы

Закрытие межбанка: доллар по-прежнему падает, а евро растет

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К закрытию межбанка доллар продолжил свой путь вниз, потеряв 2 копейки на покупке и 1 копейку на продаже. Евро все так же стремился вверх, добавив 9 копеек на покупке и 10 копеек на продаже.

Фото: mining-cryptocurrency.ru

2

Валюта

Открытие 3 декабря

Закрытие 3 декабря

Изменения

доллар

 28,27/28,29

28,25/28,28

2/1

евро

34,26/34,28

34,35/34,38

9/10

рубль

0,3761/0,37565

0,3793/0,3798

0,0032/0,0042

Напоминаем, торги открылись по доллару в диапазоне 28,2700-28,2900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2660-34,2874 грн/евро, торги по рублю – 0,3761-0,3765 грн/рубль.

Источник: МинФин

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