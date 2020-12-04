Закрытие межбанка: доллар по-прежнему падает, а евро растет

К закрытию межбанка доллар продолжил свой путь вниз, потеряв 2 копейки на покупке и 1 копейку на продаже. Евро все так же стремился вверх, добавив 9 копеек на покупке и 10 копеек на продаже.

Фото: mining-cryptocurrency.ru

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Валюта Открытие 3 декабря Закрытие 3 декабря Изменения доллар 28,27/28,29 28,25/28,28 2/1 евро 34,26/34,28 34,35/34,38 9/10 рубль 0,3761/0,37565 0,3793/0,3798 0,0032/0,0042

Напоминаем, торги открылись по доллару в диапазоне 28,2700-28,2900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2660-34,2874 грн/евро, торги по рублю – 0,3761-0,3765 грн/рубль.

Источник: МинФин