Финансы
Закрытие межбанка: доллар по-прежнему падает, а евро растет
К закрытию межбанка доллар продолжил свой путь вниз, потеряв 2 копейки на покупке и 1 копейку на продаже. Евро все так же стремился вверх, добавив 9 копеек на покупке и 10 копеек на продаже.
Фото: mining-cryptocurrency.ru
2
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Валюта
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Открытие 3 декабря
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Закрытие 3 декабря
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Изменения
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доллар
|28,27/28,29
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28,25/28,28
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2/1
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евро
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34,35/34,38
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9/10
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рубль
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0,3761/0,37565
|
0,3793/0,3798
|
0,0032/0,0042
Напоминаем, торги открылись по доллару в диапазоне 28,2700-28,2900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2660-34,2874 грн/евро, торги по рублю – 0,3761-0,3765 грн/рубль.
Источник: МинФин