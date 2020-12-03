Стало известно, кто претендует на должность главы двух департаментов НБУ

Алексей Бережной и Андрей Поддерьогин хотят возглавить департамент финансового мониторинга НБУ и департамент платежных систем и инновационного развития НБУ соответственно. Об этом пишет Finclub.

Фото: liga.net

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Кандидаты на эти должности обнародовали собственные декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Что известно о кандидатах

Алексей Бережной сейчас работает в Укргазбанке директором департамента комплаенс. До работы в государственном Укргазбанке он работал в Приватбанке, банке Хрещатик и Укрэксимбанке. А с апреля 2014 года по апрелб 2015 уже был директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины.

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Согласно декларации, зарплата Алексея Бережного в 2019 году в Укргазбанке составила 8 млн грн.

Андрей Поддерьогин по состоянию на 2019 год работал начальником управления корпоративных данных Сбербанка, а ранее в этом учреждении он был начальником управления платежных систем и инструментов.

Согласно декларации, зарплата Андрея Поддерьогина в 2019 году в Сбербанке составляла 1,1 млн грн.

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Источник: МинФин