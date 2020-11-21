FacePay24: где и как клиенты Приватбанка могут расплачиваться «лицом»

Технологией FacePay24 уже пользуется 130 тыс. клиентов Приватбанка. Услуга доступна сейчас в 24 торговых точках. Об этом рассказала руководитель направления диджитал продуктов Приватбанка Кристина Кармазина на практической бизнес-конференции FinRetail 2020.

фото: blog.allo.ua

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Расплатиться «лицом» теперь можно на 174 кассах самообслуживания. Суммарно технологию поддерживают около 1150 терминалов. В частности, FacePay24 доступна в АТБ, Великій кишені, Велмарт, Море пива, Hop Hey, Jysk, Eva и других торговых сетях.

Немного о FacePay24

Чаще всего сервисом пользуются очень молодые люди. Например, были даже владельцы детской карты Юниор, которые зарегистрировались и оплачивали покупки на кассах самообслуживания «лицом».

На сегодняшний день клиенты Приватбанка совершили 748 транзакций благодаря FacePay24.

Как утверждает руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов, расплатиться с помощью FacePay24 очень просто. Эта процедура аналогична добавлению карты в электронный кошелек смартфона.

Как работает FacePay24

На терминале выберите оплату лицом FacePay24.

Посмотрите в камеру и сделайте фото.

Нажмите «Оплата»

Введите пин-код карты.

«Представители розничного бизнеса спрашивали нас о мошенничестве. Мы быстро решили проблему, как защитить наших клиентов, — ввели пин-код для подтверждения транзакции», — поясняет Евгений Васильцов.

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Результаты и планы на будущее

В Приватбанке считают, что новая биометрическая технология — уже не эксперимент, но еще не масштабированный процесс.

«Мы на кассах магазинов расположили планшеты. Каждый около 20 тыс. грн. Обучали кассиров, интегрировали программное обеспечение и пр. Несмотря на то, что наши партнеры – технологичные компании, это было очень сложно масштабировать», — признается Кристина Кармазина.

Но были и компании, которые шли навстречу. К примеру, ІТ-директор «Великой кишені» охотно поддержал такую идею — и на кассы самообслуживания супермаркетов интегрировали FacePay24.

«У них там уже было свое программное обеспечение. Оставалось только подключить на кассах самообслуживания камеры и делать фотографии, которые мы распознаем и списываем нужную сумму с клиента», — добавляет Кристина Кармазина.

Источник: Приватбанк

«Мы понимаем, что эволюционно сначала был кеш. Потом пришел пластик, который спрятался в электронный кошелек в гаджете. А сейчас уже и без них можно обойтись», — говорит Евгений Васильцов.

Когда началась пандемия и никто не хотел ничего трогать руками, бесконтактные технологии стали особенно популярны.

«Мы пытаемся найти сегменты, которые будут использовать FacePay24 наиболее эффективно. Уже дополнительно купили 7 тыс. планшетов. Кроме этого, думаю, что до конца года подпишем контракты о запуске технологии еще на 15 тыс. терминалов», — прогнозирует банкир.

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Как писал «Минфин», клиенты Приватбанка сейчас могут обойтись без банкоматов. Наличные средства можно получить на кассе торговых точек. Но есть одно условие — желающие получить кеш обязательно должны что-то купить и оплатить банковской картой. Сумма покупки должна быть в три раза больше, чем снятие наличных.

В среднем украинцы снимают кешем на кассе 243 грн. На один терминал ежемесячно приходится около 12 транзакций.

На сегодняшний день сервис Приватбанка покрывает 220 тыс. торговых точек.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»

Источник: МинФин