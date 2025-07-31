Які рослини на городі вирощувати дуже просто в українському кліматі: поради аграріїв

За словами провідних спеціалістів Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, для більшості початківців, які прагнуть отримати стабільний урожай без складної агротехніки, найкраще підходять культури, що мають природну стійкість до захворювань, коливань температури та не вимагають надмірного зрошення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Особливістю українського клімату є поєднання помірного з достатнім рівнем сонячної радіації, що створює ідеальні умови для вирощування ряду овочів.

Експерти зазначають, що на переважній частині території України без жодного додаткового підживлення успішно розвиваються культури короткого вегетаційного циклу, які не потребують надто глибокої обробки ґрунту чи теплиць.

Значною перевагою українських городників є родючі ґрунти, які забезпечують оптимальне живлення навіть за мінімального догляду.

Досвідчені аграрії радять зосередитися на сортах, які вже адаптовані до конкретного регіону та показали добру стійкість у попередні роки. При цьому окрему увагу варто звертати на культивування овочів із високою врожайністю, які не надто чутливі до змін клімату — особливо в умовах зростаючої нестабільності погодних умов.

Поряд із цим, аграрії наголошують: правильна сівозміна, дотримання дистанції між рослинами та базова профілактика хвороб і шкідників здатні суттєво підвищити шанси на вдалий сезон. Таким чином, український клімат залишається надзвичайно сприятливим для городництва, особливо якщо обрати правильні, невибагливі культури та дотримуватись елементарних правил агротехніки.

Більше того, спеціалісти розповіли, які шкідники псують яблука, абрикоси та сливи.