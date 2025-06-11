Що робити, якщо помідори почали засихати: поради від аграріїв

Проблема раптового в’янення томатів у відкритому ґрунті та теплицях цієї весни стала особливо актуальною на фоні різкої зміни погодних умов — після надмірних дощів у травні різко настало посушливе червневе тепло.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фермери з кількох регіонів України, зокрема з Полтавщини, Черкащини та частково Одещини, вже фіксують локальні втрати урожаю внаслідок стрімкого зневоднення рослин або зараження грибковими патогенами.

Тетяна Мельник, агрономка з двадцятирічним стажем, зауважує, що найчастіше причина в’янення криється не лише в недостатньому поливі, а у комплексному ослабленні рослини через неправильний pH ґрунту, мікроелементний дисбаланс або приховане зараження збудниками фузаріозу чи вертицильозу.

У таких випадках поверхневе втручання практично неефективне — необхідна глибока корекція мікрофлори та режиму живлення.

Особливо критичною є ситуація, коли перші ознаки проявляються на прикореневій частині стебла: потемніння, втрата тургору, скручування листків. Це свідчить або про нестачу кальцію, або про розвиток фітопатогену.

Фахівці радять максимально швидко провести діагностику ділянки, щоб відрізнити мікробіологічну проблему від фізіологічної. У другому випадку допоможе лише комплексна обробка фунгіцидами з вмістом міді та цинку.

Стабілізуючим фактором може виступати мульчування — як органічне (солома, компост), так і мінеральне (агроволокно), що утримує вологу та знижує температуру навколо кореневища. Водночас ігнорування таких дрібних деталей, як частота поливу та врахування фаз росту рослини, створює передумови для масових уражень.

Сучасне фермерство вимагає не просто поливу «за графіком», а системного підходу з урахуванням аналізів ґрунту, мікробіології та локального клімату.

Окрім того, важливим може бути питання про те, який сорт цибулі краще приживається на городі.