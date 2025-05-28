Як правильно доглядати за полуницею: поради для дачників і не тільки

Середина і кінець травня — період, коли полуниця активно формує зав’язь, і саме в цей момент визначається якість і кількість майбутнього врожаю.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оцінками фахівців аграрного сектору, зокрема експертів Інституту садівництва НААН України, головним чинником успішного вирощування цієї культури залишається системний догляд, адаптований до кліматичних умов поточного сезону.

У 2025 році, зважаючи на незначні температурні коливання та прогнозовану норму опадів, агрономи рекомендують звернути особливу увагу на водний режим.

Перезволоження ґрунту в цей період може спричинити появу кореневих гнилей, а натомість нестача вологи — призвести до зупинки росту. Баланс тут відіграє ключову роль. Фермери, які використовують крапельне зрошення, мають суттєву перевагу, адже забезпечують рослину вологою без ризику її перезволоження.

На додаток до поливу, важливим залишається підживлення. Внесення добрив у період бутонізації та формування ягід забезпечує достатній вміст макроелементів, що прямо впливають на смакові якості та товарний вигляд продукції. Однак важливо уникати надмірного внесення азоту, який стимулює вегетативний ріст на шкоду плодоношенню.

Також уваги заслуговує захист від шкідників. У 2025 році активізувалися популяції слимаків, зокрема в регіонах із підвищеною вологістю. Фахівці радять використовувати біологічні препарати нового покоління, що не шкодять навколишньому середовищу та дозволяють отримати екологічно чисту продукцію.

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