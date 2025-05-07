Чому черешня може засихати: поради від спеціалістів аграрної справи

Засихання черешневих дерев — одна з найбільш тривожних проблем, з якими стикаються власники присадибних ділянок у весняно-літній період.

Про це повідомляє «ПЛ».

Як стверджують фахівці Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, подібне явище є результатом сукупного впливу біотичних і абіотичних факторів, серед яких ключову роль відіграють грибкові інфекції, порушення водного режиму, механічні пошкодження кореневої системи, а також дефіцит поживних речовин у ґрунті. Одним із найнебезпечніших захворювань залишається моніліоз — грибкова інфекція, що вражає суцвіття, молоді пагони та викликає швидке в’янення окремих гілок, а згодом і всього дерева.

Агрономи наголошують, що перші ознаки захворювання часто залишаються непоміченими. Втрата тургору листя, поява тріщин на корі, сухість верхівок пагонів — усе це має стати сигналом для негайного втручання.

Після ретельного огляду дерева необхідно вжити відповідних заходів: від санітарної обрізки уражених частин до обробки фунгіцидами. Ефективною залишається обробка препаратами на основі мідного купоросу, а також бордоською рідиною — особливо у фазі розпускання бруньок.

Ще одним критичним моментом є стан ґрунту. Черешня чутлива до як надлишку, так і до нестачі вологи. Перезволоження може спричинити загнивання кореневої системи, тоді як посухи — призводять до порушення обміну речовин у тканинах рослини.

Особливо це актуально на легких піщаних або суглинистих ґрунтах. Додаткову роль відіграє баланс макро- і мікроелементів, зокрема фосфору й калію. Регулярне внесення добрив і контроль кислотності — це базові складові здорового розвитку черешні.

Досвідчені садівники підкреслюють, що запорукою довговічного плодоношення є системний підхід, регулярне обстеження дерева та своєчасна реакція на зміни його стану. Успішне вирощування черешні — не лише агротехніка, а й стратегія уважного догляду та прогнозування.

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