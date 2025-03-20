Хто такий забудовник Анатолій Войцеховський: що про нього відомо, і чому заарештували

Анатолій Войцеховський — відомий київський забудовник, який здобув сумнівну репутацію через численні порушення у сфері будівництва та ошукування інвесторів.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Його діяльність асоціюється з незаконними забудовами, самовільним захопленням земельних ділянок та фінансовими махінаціями.

Житлові комплекси, пов’язані з Войцеховським

Компанії, пов’язані з Войцеховським, реалізували низку житлових комплексів у Києві, серед яких:

ЖК «Східна Брама» (вул. Світла, 3)

ЖК «Синьоозерний» (перетин просп. Гонгадзе та просп. Правди)

ЖК «Перлина Троєщини» (вул. М. Закревського, 42-А)

ЖК «Олімпійське містечко» (вул. Ракетна, 24)

ЖК «Совські Ставки» (вул. Кіровоградська, 70)

ЖК «Науковий» (вул. Петропавлівська, 40)

Багато з цих об’єктів будувалися без належних дозвільних документів на самовільно зайнятих земельних ділянках, що призвело до проблем для інвесторів. Зокрема, мешканці цих комплексів стикаються з труднощами в реєстрації права власності на квартири та підключенні до комунальних мереж.

Деякі будинки залишаються підключеними за тимчасовими схемами, що спричиняє перебої з електро- та водопостачанням, а також змушує мешканців сплачувати за комунальні послуги за підвищеними тарифами. У деяких випадках жителі вимушені опалювати свої квартири дровами.

Правові проблеми та екстрадиція

У 2016 році Войцеховському було оголошено підозру за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 12,5 млн грн, створення організованої злочинної групи для самовільного захоплення земельних ділянок у Києві, будівництва ЖК «Перлина Троєщини», заволодіння 2,6 млн грн інвесторів цього будівництва, а також самовільного захоплення ще сорока земельних ділянок у Києві та самовільного будівництва на них.

У липні 2016 року його затримали та помістили під варту, але він вніс заставу в 14 млн грн і згодом втік за кордон. У травні 2020 року Войцеховського було оголошено в розшук. За даними слідства, він переховувався у Польщі, використовуючи документи, які давали йому право постійного проживання в цій країні.

У березні 2025 року Войцеховського затримали на території Іспанії та 18 березня екстрадували до України. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн.

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