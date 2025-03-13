Коли вперше винайшли капелюх: незвичайна історія та цікаві факти

Капелюх – не просто аксесуар, а відображення статусу, культури та навіть політичних змін у різні епохи.

Про це повідомляє «ПЛ».

Люди використовували головні убори ще з доісторичних часів, однак коли саме з’явився перший капелюх у його класичному розумінні?

Археологічні знахідки свідчать, що ще шумери та стародавні єгиптяни у IV тисячолітті до н.е. носили головні убори. Ці аксесуари мали ритуальне, захисне та соціальне значення. У давньоєгипетських гробницях знайдено статуї чоловіків у головних уборах, які нагадують перші варіації капелюхів.

У Греції популярними були петасоси – широкополі капелюхи, що захищали від пекучого сонця. А римляни створили власні стилі, деякі з яких нагадували сучасні форми.

Середньовіччя стало епохою, коли капелюхи перетворилися на символ суспільного статусу. Простолюдини носили звичайні фетрові капелюхи або капюшони, а аристократія прикрашала свої убори пір’ям, хутром, дорогоцінним камінням.

У XV-XVI століттях французька знать ввела моду на екстравагантні капелюхи, а британці популяризували більш стримані форми. XIX століття принесло легендарний циліндр – символ елегантності, бізнес-еліти та театральної сцени.

З початком ХХ століття стиль капелюхів змінився. Практичні федори, панами, кепки увійшли в повсякденний ужиток. Вони стали не лише модною деталлю, а й способом виразити власний стиль.

Сьогодні капелюхи переживають новий розквіт, поєднуючи традиційні форми з сучасними тенденціями, демонструючи неповторний стиль кожного, хто їх носить.

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