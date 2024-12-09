Як українцям почати заробляти на акціях відомих компаній

Простими словами — людина стає власником частини фірми та отримує дохід за рахунок подорожчання акцій чи дивідендів. На тлі повномасштабної війни українці мають трохи обмежений доступ до ринку цінних паперів, але все ж мають можливість купувати акції.

Первая Лента з посиланням на Новини.LIVE розповідає, як можна купити акції компаній і що для цього потрібно.

Хто продає українцям акції

У травні 2022 року Національний банк ввів обмеження на виведення валюти і закордонні інвестиції. Наразі під забороною знаходяться міжнародні розрахунки «з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками».

Тож українці мають два варіанти:

купувати акції та цінні папери за кордоном;

купувати лише ті акції, що фізично заведені до України.

Загалом права та обов’язки наших громадян щодо володіння акціями прописані в законах «Про валюту та валютні операції», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». Реалізувати акції мають змогу лише ліцензовані гравці ринку, які мають відповідні дозволи на здійснення діяльності. Йдеться про:

банківські установи;

міжнародних брокерів;

українських брокерів.

Купити цінні папери можна виключно через посередника. Кого саме обрати, людина визначає на власний розсуд. Кожен варіант має позитивні сторони і недоліки.

Як купувати акції через брокера

Це доволі зручний спосіб, бо таким чином відкривається доступ до іноземного фінансового ринку та інвестування в міжнародні компанії. На першому етапі важливо вибрати «правильного» посередника. Рекомендуємо ретельно вивчити умови співпраці, щоб отримати максимальну вигоду, оскільки потім доведеться платити комісію за обслуговування, відсотки з прибутку тощо.

Реєстрація майже всюди однакова і має наступні кроки:

відкриття особистого рахунку;

проходження KYC (Know Your Customer) для верифікації особи;

внесення коштів на рахунок;

аналіз пропозицій шляхом ознайомлення з даними, отриманими від брокера;

вибір та купівля конкретної кількості акцій;

регулярне відстежування коливань, моніторинг вартості цінних паперів.

Далі залишається спостерігати за ринком. Можна продати акції, якщо вони подорожчають, і отримувати прибуток на ціновій різниці. А потім вкласти дохід у наступну операцію. Тільки варто пам’ятати, що після виведення заробітку потрібно передбачити податкові зобов’язання. Дохід від торгівлі цінними паперами оподатковується 18% ПДФО та 5% військового збору.

Раніше ПЛ писала про те, скільки податків доведеться заплатити ФОПам у 2025 році.