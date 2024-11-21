«Укрзалізниця» запускає 10 нових внутрішніх рейсів: що відомо

Про це, презентуючи новий графік руху поїздів, повідомив керівник філії УЗ «Пасажирська компанія» Олег Головащенко, передає Первая Лента.

Так, за словами Головащенка, почався запуск десяти нових поїздів, 5 з яких слідуватимуть пріоритетному маршруту, а саме «поїдуть в гори».

Також за новим графіком до Харкова прямуватимуть три нових поїзди.

Зазначається, що вже з 15 грудня курсуватиме поїзд №33/34 Кривий Ріг – Ясіня. Пасажири зможуть зручно добратися до популярних туристичних курортів в Яремче, Татарові-Буковелі, Ворохті та Ясіні.

Нові поїзди слідуватимуть з Дніпра на Рахів (№61/62), з Харкова на Чернівці (№ 145/146), з Полтави та Кременчука на Ужгород (№125/126-129/130).

Два міста на сході країни поєднаються новим регіональним поїздом №823/824 Харків – Дніпро, що дасть можливість для подорожей у регіоні.

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Крім призначення нових рейсів, перевізник розвиває і низку існуючих сполучень. Наприклад, маршрут поїзда №85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат. А маршрут поїзда №105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.

Головащенко анонсував запровадження системи «залізного прискорення», яка на першому етапі показала відмінні результати та завдяки якій вдалося пришвидшити рух 38 поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення.

За інформацією перевізника, на окремих напрямках час в дорозі скорочено на понад годину.

Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» з 15 грудня анонсувала запуск трьох нових міжнародних рейсів – прямий Київ – Будапешт, додатковий пересадковий Київ – Чоп – Братислава та ще одну пару поїздів Варшава – Рава-Руська – Львів.

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