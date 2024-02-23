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Польські фермери анонсували масштабну акцію протесту у Варшаві: названа дата

У вівторок, 27 лютого, польські аграрії проведуть нові масштабні акції протестів у Варшаві.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 23 февраля, 2024
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Gdañsk, 20.02.2024. Protest rolników w Gdañsku, 20 bm. Od pi¹tku, 9 bm. rolnicy z ca³ej Polski kontynuuj¹ protesty, które maj¹ potrwaæ 30 dni. Ich powodem jest m.in. niedawna decyzja Komisji Europejskiej o przed³u¿eniu bezc³owego handlu z Ukrain¹ do 2025 roku, a tak¿e sprzeciw wobec prowadzonej przez Uniê Europejsk¹ polityki Zielonego £adu. (sko) PAP/Adam War¿awa

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на RMF24.

У своїй заяві фермери повідомили, що протести будуть відбуватись у столиці Польщі — Варшаві, та пройдуть під гаслом «Зоряний марш на столицю».

Видання пише, що мітингарі хочуть зібратися перед Палацом культури і науки, а звідти попрямувати до Сейму, а потім і до офісу глави польського уряду Дональда Туска.

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Крім того, фермери намагатимуться зустрітись з самим Туском, щоб представити йому петицію з вимогами обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з «Зеленої угоди» ЄС.

Варто нагадати, що у лютого польські фермери поновили протести на кордоні з Україною. Нещодавно вони заявили про «тотальну блокаду» кордону, а також почали висипати українське зерно, яке прямувало в інші країни ЄС.

В зв’язку з цим український глава Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував польському колезі Анджею Дуді та прем’єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Пізніше глава польського уряду  Дональд Туск повідомив, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Нагадаємо, Угорщина знову потрапила у скандал через війну в Україні.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 23 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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