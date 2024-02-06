У Росії заочно заарештували Арестовича

Басманний суд Москви виніс рішення про арешт, звинувачуючи Арестовича в так званих «закликах до здійснення терористичної діяльності та фейках про армію». Раніше в РФ він потрапив до списку екстремістів та терористів та був оголошений у розшук.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на росЗМІ.

«Суд у Москві заочно заарештував Олексія Арестовича за заклики до здійснення терористичної діяльності та фейки про армію», — пишуть пропагандистські ЗМІ.

Варто зазначити, що проти Арестовича в Україні порушено щонайменше дві кримінальні справи. Наразі він знаходиться за межами України і не приховує це.

Цікаво, що Арестович після свого виїзду за кордон різко змінив риторику – зокрема, він почав розхвалювати російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він порівнює російської та українську владу, і, на його думку, росіяни мають багато переваг.

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