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У Росії заочно заарештували Арестовича

Колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича заочно заарештували у Росії.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 6 февраля, 2024
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Басманний суд Москви виніс рішення про арешт, звинувачуючи Арестовича в так званих «закликах до здійснення терористичної діяльності та фейках про армію». Раніше в РФ він потрапив до списку екстремістів та терористів та був оголошений у розшук.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на росЗМІ.

«Суд у Москві заочно заарештував Олексія Арестовича за заклики до здійснення терористичної діяльності та фейки про армію», — пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Варто зазначити, що проти Арестовича в Україні порушено щонайменше дві кримінальні справи. Наразі він знаходиться за межами України і не приховує це.

Цікаво, що Арестович після свого виїзду за кордон різко змінив риторику – зокрема, він почав розхвалювати російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він порівнює російської та українську владу, і, на його думку, росіяни мають багато переваг.

Нагадаємо, Фаріон втрапила у новий скандал через переможниць Нацвідбору Євробачення 2024.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 6 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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