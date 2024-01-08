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В Конгресі США розповіли, чи схвалять фінансову допомогу Україні до лютого

Республіканці в Конгресі США наполягають на отриманні від адміністрації президента Джо Байдена пояснення стратегії Вашингтону щодо України.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 8 января, 2024
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Саме від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України.

Таку заяву зробив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CBS News.

Журналісти поцікавились, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансову допомогу для України до лютого. Спікер зазначив, що, на його думку, є важливіші речі, а саме охорона американського кордону з Мексикою.

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«Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще», — сказав Джонсон.

За його словами, Конгрес наразі повинен отримати від Білого дому інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні.

«Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації», — резюмував він.

Нагадаємо, кандидат в президенти США планує вивести країну з НАТО.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 8 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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