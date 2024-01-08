В Конгресі США розповіли, чи схвалять фінансову допомогу Україні до лютого

Саме від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України.
Таку заяву зробив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CBS News.
Журналісти поцікавились, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансову допомогу для України до лютого. Спікер зазначив, що, на його думку, є важливіші речі, а саме охорона американського кордону з Мексикою.
«Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще», — сказав Джонсон.
За його словами, Конгрес наразі повинен отримати від Білого дому інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні.
«Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації», — резюмував він.
Нагадаємо, кандидат в президенти США планує вивести країну з НАТО.