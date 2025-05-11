Китайський гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня: що чекає кожен знак
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Новий тиждень обіцяє бути динамічним і насиченим емоціями. Про це повідомляє «ПЛ».
Китайський гороскоп, заснований на східному календарі, дає підказки для кожного із 12 знаків зодіаку: від Щура до Свині. Цей період супроводжуватиметься впливом стихії Дерева та енергії Ян — це означає, що тиждень сприятиме розвитку, спілкуванню, плануванню майбутнього та внутрішньому зростанню.
Що обіцяють зорі східного календаря
Кожен знак у китайському гороскопі має свою унікальну енергію, пов’язану не лише з роком народження, а й зі стихією. У період з 12 по 18 травня важливо уникати поспішних рішень, прислухатися до інтуїції та зміцнювати зв’язки з близькими. Це час, коли довіра та внутрішній баланс виходять на перший план.
Гороскоп для всіх знаків
- Щур — тиждень відкриттів, можливість проявити себе у професійній сфері.
- Бик — не ігноруйте сигнали тіла, відпочинок — ваш головний союзник.
- Тигр — чекайте несподіваних пропозицій і нових знайомств.
- Кролик — час переглянути фінансові звички та навчитися економити.
- Дракон — ідеальний момент для початку особистих проєктів.
- Змія — будьте обережні з грошима, можливі непередбачені витрати.
- Кінь — емоційний підйом і натхнення, тиждень для творчості.
- Коза — не варто приймати серйозні рішення без поради.
- Мавпа — вдалий період для подорожей та навчання.
- Півень — виявіть ініціативу у стосунках — вас помітять.
- Собака — довіряйте перевіреним людям і не поспішайте.
- Свиня — гармонія в родині стане головним джерелом сил.
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