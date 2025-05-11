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Китайський гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня: що чекає кожен знак

Карина Шевченко Send an email 15 часов ago
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Китайський гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня
Китайський гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня

Новий тиждень обіцяє бути динамічним і насиченим емоціями. Про це повідомляє «ПЛ».

Китайський гороскоп, заснований на східному календарі, дає підказки для кожного із 12 знаків зодіаку: від Щура до Свині. Цей період супроводжуватиметься впливом стихії Дерева та енергії Ян — це означає, що тиждень сприятиме розвитку, спілкуванню, плануванню майбутнього та внутрішньому зростанню.

Що обіцяють зорі східного календаря

Кожен знак у китайському гороскопі має свою унікальну енергію, пов’язану не лише з роком народження, а й зі стихією. У період з 12 по 18 травня важливо уникати поспішних рішень, прислухатися до інтуїції та зміцнювати зв’язки з близькими. Це час, коли довіра та внутрішній баланс виходять на перший план.

Гороскоп для всіх знаків

  • Щур — тиждень відкриттів, можливість проявити себе у професійній сфері.
  • Бик — не ігноруйте сигнали тіла, відпочинок — ваш головний союзник.
  • Тигр — чекайте несподіваних пропозицій і нових знайомств.
  • Кролик — час переглянути фінансові звички та навчитися економити.
  • Дракон — ідеальний момент для початку особистих проєктів.
  • Змія — будьте обережні з грошима, можливі непередбачені витрати.
  • Кінь — емоційний підйом і натхнення, тиждень для творчості.
  • Коза — не варто приймати серйозні рішення без поради.
  • Мавпа — вдалий період для подорожей та навчання.
  • Півень — виявіть ініціативу у стосунках — вас помітять.
  • Собака — довіряйте перевіреним людям і не поспішайте.
  • Свиня — гармонія в родині стане головним джерелом сил.

Окрім того, психологи порадили, який є вихід з кризи у відносинах.

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Карина Шевченко Send an email 15 часов ago
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