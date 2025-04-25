Прогноз магнітних бур на 26 квітня: чого чекати від сонячної активності

26 квітня на Землю очікує вплив слабкої геомагнітної бурі рівня G1, згідно з оновленими даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Про це повідомляє «ПЛ».

Ці зміни викликані підвищеною активністю корональних дір на Сонці, з яких викидається сонячний вітер, що досягає нашої планети зі швидкістю понад 500 км/с. Хоча подібний рівень бурі вважається слабким за класифікацією NOAA, він все ж може викликати фізіологічні зміни у чутливих до погодних умов людей.

Йдеться не лише про класичні симптоми метеозалежності, як головний біль чи втома, але й про погіршення сну, концентрації та настрій. Окрему увагу лікарі рекомендують приділяти людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, вегето-судинною дистонією.

Пікова активність припаде на денні години — орієнтовно з 13:00 до 17:00 за київським часом. У цей період варто уникати перевантажень, знизити темп робочих процесів, а також підтримувати водний баланс. Також науковці радять вживати продукти, що підтримують нервову систему — такі як горіхи, банани, зелений чай.

Поки що немає підстав очікувати перехід до магнітних бур середнього або сильного рівня. Проте з огляду на загальну сонячну активність 25-го та 27-го квітня, фахівці радять продовжувати стежити за оновленнями прогнозів. Зокрема тому, що зміни на Сонці можуть відбуватися стрімко, і навіть незначні корекції прогнозів можуть мати вплив на рекомендації щодо здоров’я.

На цьому фоні досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 25 квітня.