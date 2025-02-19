Бджола чи оса: у чому різниця між їхніми укусами та яка небезпечніша?
Содержание
Бджоли та оси – комахи, яких часто плутають, особливо коли мова йде про їхні укуси. Про це повідомляє Рl.com.
Проте між ними є суттєві відмінності, які важливо знати, аби правильно реагувати на їхні атаки.
Чим відрізняється укус бджоли від оси?
Головна різниця між укусами цих комах полягає у механізмі жалення:
- Бджола жалить лише один раз, оскільки її жало має зазубрини, які застрягають у шкірі жертви. Після укусу вона гине, залишаючи жало в тілі разом із частиною свого черевця.
- Оса, на відміну від бджоли, може жалити кілька разів, адже її жало гладке і не застряє в шкірі. Це робить осу більш агресивною комахою, особливо якщо вона відчуває загрозу.
Яка небезпечніша?
Обидва укуси викликають біль, почервоніння та набряк, але реакція організму залежить від індивідуальної чутливості людини:
- Укус бджоли містить більше токсинів, тому може спричинити сильне запалення. Якщо жало не видалити вчасно, отрута продовжить поширюватися.
- Оси більш небезпечні тим, що можуть жалити багато разів, а їхня отрута викликає алергічні реакції частіше, ніж укус бджоли.
Для людей, схильних до алергії, особливо небезпечні анафілактичні реакції, які супроводжуються набряком, утрудненим диханням і навіть анафілактичним шоком.
Що робити після укусу?
- При укусі бджоли – негайно видалити жало, підчепивши його нігтем або пінцетом. Не стискати, щоб не вичавити залишок отрути в тіло.
- При укусі оси – продезінфікувати місце укусу, прикласти холодний компрес, щоб зменшити набряк.
- Якщо виникає сильна алергічна реакція – негайно звернутися до лікаря!
Висновок
Укуси бджіл і ос значно відрізняються, але обидва можуть бути болючими та небезпечними. Головне – знати, як правильно діяти в такій ситуації, і не провокувати комах, щоб уникнути неприємних наслідків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому хірурги не носять білі халати: несподівана причина вибору зеленої та блакитної форми.