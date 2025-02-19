Бджола чи оса: у чому різниця між їхніми укусами та яка небезпечніша?

Бджоли та оси – комахи, яких часто плутають, особливо коли мова йде про їхні укуси. Про це повідомляє Рl.com.

Проте між ними є суттєві відмінності, які важливо знати, аби правильно реагувати на їхні атаки.

Чим відрізняється укус бджоли від оси?

Головна різниця між укусами цих комах полягає у механізмі жалення:

Бджола жалить лише один раз, оскільки її жало має зазубрини, які застрягають у шкірі жертви. Після укусу вона гине, залишаючи жало в тілі разом із частиною свого черевця.

жалить лише один раз, оскільки її жало має зазубрини, які застрягають у шкірі жертви. Після укусу вона гине, залишаючи жало в тілі разом із частиною свого черевця. Оса, на відміну від бджоли, може жалити кілька разів, адже її жало гладке і не застряє в шкірі. Це робить осу більш агресивною комахою, особливо якщо вона відчуває загрозу.

Яка небезпечніша?

Обидва укуси викликають біль, почервоніння та набряк, але реакція організму залежить від індивідуальної чутливості людини:

Укус бджоли містить більше токсинів, тому може спричинити сильне запалення. Якщо жало не видалити вчасно, отрута продовжить поширюватися.

містить більше токсинів, тому може спричинити сильне запалення. Якщо жало не видалити вчасно, отрута продовжить поширюватися. Оси більш небезпечні тим, що можуть жалити багато разів, а їхня отрута викликає алергічні реакції частіше, ніж укус бджоли.

Для людей, схильних до алергії, особливо небезпечні анафілактичні реакції, які супроводжуються набряком, утрудненим диханням і навіть анафілактичним шоком.

Що робити після укусу?

При укусі бджоли – негайно видалити жало, підчепивши його нігтем або пінцетом. Не стискати, щоб не вичавити залишок отрути в тіло. При укусі оси – продезінфікувати місце укусу, прикласти холодний компрес, щоб зменшити набряк. Якщо виникає сильна алергічна реакція – негайно звернутися до лікаря!

Висновок

Укуси бджіл і ос значно відрізняються, але обидва можуть бути болючими та небезпечними. Головне – знати, як правильно діяти в такій ситуації, і не провокувати комах, щоб уникнути неприємних наслідків.

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