Общество

Бджола чи оса: у чому різниця між їхніми укусами та яка небезпечніша?

Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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Бджоли та оси – комахи, яких часто плутають, особливо коли мова йде про їхні укуси. Про це повідомляє Рl.com.

Проте між ними є суттєві відмінності, які важливо знати, аби правильно реагувати на їхні атаки.

Чим відрізняється укус бджоли від оси?

Головна різниця між укусами цих комах полягає у механізмі жалення:

  • Бджола жалить лише один раз, оскільки її жало має зазубрини, які застрягають у шкірі жертви. Після укусу вона гине, залишаючи жало в тілі разом із частиною свого черевця.
  • Оса, на відміну від бджоли, може жалити кілька разів, адже її жало гладке і не застряє в шкірі. Це робить осу більш агресивною комахою, особливо якщо вона відчуває загрозу.

Яка небезпечніша?

Обидва укуси викликають біль, почервоніння та набряк, але реакція організму залежить від індивідуальної чутливості людини:

  • Укус бджоли містить більше токсинів, тому може спричинити сильне запалення. Якщо жало не видалити вчасно, отрута продовжить поширюватися.
  • Оси більш небезпечні тим, що можуть жалити багато разів, а їхня отрута викликає алергічні реакції частіше, ніж укус бджоли.

Для людей, схильних до алергії, особливо небезпечні анафілактичні реакції, які супроводжуються набряком, утрудненим диханням і навіть анафілактичним шоком.

Що робити після укусу?

  1. При укусі бджоли – негайно видалити жало, підчепивши його нігтем або пінцетом. Не стискати, щоб не вичавити залишок отрути в тіло.
  2. При укусі оси – продезінфікувати місце укусу, прикласти холодний компрес, щоб зменшити набряк.
  3. Якщо виникає сильна алергічна реакція – негайно звернутися до лікаря!

Висновок

Укуси бджіл і ос значно відрізняються, але обидва можуть бути болючими та небезпечними. Головне – знати, як правильно діяти в такій ситуації, і не провокувати комах, щоб уникнути неприємних наслідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому хірурги не носять білі халати: несподівана причина вибору зеленої та блакитної форми.

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Карина Шевченко Send an email 3 часа ago
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