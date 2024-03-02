«Нам потрібно більше ППО»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис українського глави Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, в ніч на 2 лютого окупанти атакували Харків, Одесу та міста Сумської області. Один із дронів влучив у багатоповерховий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. На жаль, внаслідок удару є загиблі і поранені.

Зеленський уточнив, що наразі в Одесі відомо про двох жертв. Серед восьми травмованих є дитина.

Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі, усі служби працюють на місці. Постраждалим надається необхідна допомога.

Український лідер наголосив на необхідності посилення ППП, щоб захистити українців від російських атак.

«Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО — це те, що зберігає життя», — зазначив Зеленський.

Атака на Одесу

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання дрона у житловий будинок. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Вранці рятувальникидістали з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Пізніше очільник ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати ще одного чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох осіб, серед них тримісячна дитина.

Нагадаємо, ГУР завдало удару по російському ЗРГК «Панцир-С1» у Бєлгородській області.