До +18 та незначні опади: синоптикиня дала прогноз погоди на останній день зими
В останній день зими, 29 лютого, погода в Україні буде теплою, переважно без опадів.
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В деяких регіонах температура повітря вдень сягне позначки +18 градусів.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко у Facebook.
Завтра в Україні температура повітря становитиме +7 +12 градусів, а в західних областях повітря прогрієтьсся до +12 +18 градусів. Вночі холодніше за все буде на сході – там очікується -2…-5 градусів.
За словам Діденко, антициклон й надалі впливатиме на синоптичну ситуацію в Україні, тому завтра, 29 лютого, серйозних опадів очікувати не варто. Невеликий дощ місцями пройдет лише на Волині та Рівненщині.
Погода у Києві
В столиці завтра переважатиме суха погода із сонячними проясненнями. Вночі очікується близько нуля, а вдень температура повітря становитие +10 градусів.
Загальний прогноз на 1 березня
В перший день весни погода в Україні порадує жителів сонячною погодою. Температура повітря становитиме +6 +12 градусів, на заході +12 +18 градусів.
Варто зазначити, що середня місячна температура в березні 2024 року очікується в межах +1 +7 градусів. Це на 1-2 градусів перевищує норму.
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