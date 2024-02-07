Російські окупанти можуть знову захопити Куп’янськ? Військовий експерт назвав дві великі загрози для України

Наступ росіян у районі Синьківки, який наразі є лише повзучим, може бути посиленим у рази. Українські бійці проводять активну підготовку до ймовірної ескалації, проте брак снарядів значно ускладнює це.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на коментар екскомандира роти батальйону «Айдар» Євгена Дикого «Телеграфу». Він також зауважив, що втрата Купʼянська матиме дві загрози для України.

Перша матиме політичний характер, адже, як пояснив Дикий, Куп’янськ став символом блискавичного успіху під час Харківського наступу восени 2022 року та вплинув на рішення союзників активніше підтримувати Україну.

За словами Дикого, Куп’янськ має важливе значення для окупантів, так як залізнична гілка, на якій знаходиться місто, проходить вглиб Росії. Захоплення цього важливого залізничного вузла покращить логістичні можливості російських окупантів, так як майже вся їхня логістика побудована саме на залізничних маршрутах.

Проте він також зазначає, що в разі захоплення Куп’янська, лінія фронту проходитиме по річці Оскіл. Російська армія не має достатньо військ для просування вглиб території України, тому цього немає в їхньому плані.

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