В Україні хочуть подовжити воєнний стан і мобілізацію: Зеленський звернувся до Ради

Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 з’явились на сайті парламенту. Про це повідомляє Первая Лента.

Варто зауважити, що як і воєнний стан, так і мобілізація наразі діють в Україні щонайменше до 14 лютого 2024 року. Але, цей правовий режим, як пропонує президент, продовжать ще на 90 днів. Відповідно до 14 травня 2024 року.

Як цей процес відбувається

Спочатку глава держави підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Згодом їх розглядає Комітету з питань оборони, а вже потім проходить голосування в залі. В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.

Варто зазначити, що з після повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. І це буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.

Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив нового голову Запорізької ОВА.