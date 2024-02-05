Готується до звільнення? Залужний зробив неоднозначну заяву

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на новий допис генерала у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав йому побажання на честь його дня народження. Однак у тексті можна прослідкувати цікаву деталь. Залужний дякує Шапталі за те, що він був з ним поруч. Наразі не можна зрозуміти, чи це натяк на його звільнення, чи ні.

«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили», — написав головком ЗСУ.

Варто нагадати, що близько тижня тому у мережі почали з’являтися новини про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив нового голову Запорізької ОВА.