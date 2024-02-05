Общество

Готується до звільнення? Залужний зробив неоднозначну заяву

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав Начальника Генерального штабу ЗСУ з днем народження та зробив неоднозначний натяк у зверненні.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 4 часа agoОбновлено: 5 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на новий допис генерала у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав йому побажання на честь його дня народження. Однак у тексті можна прослідкувати цікаву деталь. Залужний дякує Шапталі за те, що він був з ним поруч. Наразі не можна зрозуміти, чи це натяк на його звільнення, чи ні.

«Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили», — написав головком ЗСУ.

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Варто нагадати, що близько тижня тому у мережі почали з’являтися новини про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив нового голову Запорізької ОВА.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 4 часа agoОбновлено: 5 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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