Коли в Україну прийде довгоочікуване потепління: синоптик здивував прогнозом на лютий

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз народного синоптика Ігоря Кибальчича та «Метеопрогу».

За словами синоптика, останній місяць календарної зими на території України характеризується поступовим підвищенням температурного фону. Згідно з даними спостережень, часто у другій половині місяця середньодобові температури стабільно перевищують 0 градусів.

Але варто також пам’ятати, що трапляється й інша ситуація — вторгнення арктичного морозного повітря, хуртовини, штормові вітри та локальні грози. Зазвичай лютий можна охарактеризувати як місяць з нестійкою і примхливою погодою та шаленими температурними «гойдалками».

Однак, наразі зберігається тепла фаза Ель-Ніньо в Тихому океані. Спеціаліст зазначив, що при явно вираженій позитивній фазі цього коливання, у Східній Європі лютий зазвичай тепліший за норму. Наприклад, це добре було помітно в 1998 та 2016 роках.

Так, в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях. За словами Кібальчича, на початку місяця в Одеській області та у Криму можливе підвищення денної температури повітря до +10 градусів і вище, а ближче до середини лютого не виключено потепління до усіх +15 +20 градусів в окремі дні.

Трохи прохолодніше буде у східній частині, у північних областях та на Поліссі. Втім, температура повітря в лютому по країні в середньому коливатиметься в межах -2…+4 градусів.

«При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів», — додав синоптик.

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