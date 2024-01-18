Експертка заявила, що для захисту від нових штамів COVID-19 потрібні нові вакцини

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю докторки медичних наук, професорки Ольги Голубовської для РБК-Україна.

За словами експертки, вакцинуватися проти коронавірусу сьогодні варто лише двовалентною вакциною, тобто тією, що містить і Омікроновий компонент. Вона підкреслила, що решта вакцин вже заборонені в усьому світі через свою неефективність.

Голубовська зазначила, що навіть вакцини, що містять Омікроновий компонент, здатні «вислизати від імунітету».

На її думку, якщо вакцина не містить цього компоненту, то немає змісту вакцинуватись, посилаючись на те, що американське управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів заборонили застосовувати такі вакцини.

Разом з тим вона додала про важливість вакцинації, особливо людям, які перебувають в групі ризику. Але це потрібно «здебільшого для того, щоб запобігти тяжким формам захворювання».

Нагадаємо, Комаровський розповів, які вітаміни потрібно пити людям похилого віку взимку.