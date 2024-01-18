Общество

Експертка заявила, що для захисту від нових штамів COVID-19 потрібні нові вакцини

Вакцини від COVID-19 такі як Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna, не спрацюють проти нових штамів коронавірусу, зокрема - й проти Омікрону.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 18 января, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю докторки медичних наук, професорки Ольги Голубовської для РБК-Україна.

За словами експертки, вакцинуватися проти коронавірусу сьогодні варто лише двовалентною вакциною, тобто тією, що містить і Омікроновий компонент. Вона підкреслила, що решта вакцин вже заборонені в усьому світі через свою неефективність.

Голубовська зазначила, що навіть вакцини, що містять Омікроновий компонент, здатні «вислизати від імунітету».

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На її думку, якщо вакцина не містить цього компоненту, то немає змісту вакцинуватись, посилаючись на те, що американське управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів заборонили застосовувати такі вакцини.

Разом з тим вона додала про важливість вакцинації, особливо людям, які перебувають в групі ризику. Але це потрібно «здебільшого для того, щоб запобігти тяжким формам захворювання».

Нагадаємо, Комаровський розповів, які вітаміни потрібно пити людям похилого віку взимку.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 18 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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