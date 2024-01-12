Диагностические МРТ, КТ, УЗИ центры СДС

В распоряжении каждого учреждения находятся инновационные приборы Philips Achieva/Intera и Philips Brilliance 64 мощностью от 1,5 Тесла.

Такие возможности позволяют выявлять заболевания различных органов и систем на ранних стадиях формирования. Диагностические центры в Киеве и Украине работают без выходных по удобному графику, чтобы вы в любой момент могли получить квалифицированную помощь без отлагательств.

Услуги диагностических центров

Наша медицинская сеть работает в трех ключевых направлениях инструментальной диагностики, представленных в современной медицине:

магнитно-резонансная томография (МРТ) – обследование внутренних органов и сосудов за счет использования явления магнитного ядерного резонанса; компьютерная томография (КТ) – обследование костных структур, оценка состояния внутренних органов с использованием рентгеновских лучей; ультразвуковое исследование (УЗИ) – просвечивание внутренних структур за счет ультразвуковых лучей, проходящих сквозь ткани и отражающихся от стенок органов.

При проведении каждого из этих видов обследований на экран выводится развернутое детализованное изображение изучаемых органов или структур. Квалифицированный диагност при его изучении может обнаружить проблемные участки, в том числе выявить опухоли, уплотнения, дисплазии, новообразования и прочие аномалии. По результатам анализа формируется заключение, которое становится основой для составления лечебного плана.

Диагностические центры в Киеве и Украине

Диагностические центры МРТ, КТ, УЗИ расположены непосредственно в Киеве (шесть заведений в разных регионах столицы), Киевской области (Ирпень, Буча, Фастов, Бровары, Березань) и Дрогобыче Львовской области. В любом из учреждений обеспечивается одинаково эффективное обследование при помощи новейшей аппаратуры.Вы можете на официальном сайте https://mrt.com.ua/ запросить звонок менеджера или самостоятельно позвонить по указанным телефонным номерам для записи на обследование. Вы избежите длительного ожидания в очереди, ведь запись проходит на конкретную дату и время.