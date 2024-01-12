Общество

Диагностические МРТ, КТ, УЗИ центры СДС

Сеть диагностических учреждений «Современные диагностические системы» (СДС) обеспечивает высококачественные условия для проведения магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ультразвуковых исследований.

Photo of Admin Admin Send an email 15 часов agoОбновлено: 12 января, 2024
0 1 минута чтения

В распоряжении каждого учреждения находятся инновационные приборы Philips Achieva/Intera и Philips Brilliance 64 мощностью от 1,5 Тесла.

Такие возможности позволяют выявлять заболевания различных органов и систем на ранних стадиях формирования. Диагностические центры в Киеве и Украине работают без выходных по удобному графику, чтобы вы в любой момент могли получить квалифицированную помощь без отлагательств.

Материалы по теме

Услуги диагностических центров

Наша медицинская сеть работает в трех ключевых направлениях инструментальной диагностики, представленных в современной медицине:

  1. магнитно-резонансная томография (МРТ) – обследование внутренних органов и сосудов за счет использования явления магнитного ядерного резонанса;
  2. компьютерная томография (КТ) – обследование костных структур, оценка состояния внутренних органов с использованием рентгеновских лучей;
  3. ультразвуковое исследование (УЗИ) – просвечивание внутренних структур за счет ультразвуковых лучей, проходящих сквозь ткани и отражающихся от стенок органов.

При проведении каждого из этих видов обследований на экран выводится развернутое детализованное изображение изучаемых органов или структур. Квалифицированный диагност при его изучении может обнаружить проблемные участки, в том числе выявить опухоли, уплотнения, дисплазии, новообразования и прочие аномалии. По результатам анализа формируется заключение, которое становится основой для составления лечебного плана.

Диагностические центры в Киеве и Украине

Диагностические центры МРТ, КТ, УЗИ расположены непосредственно в Киеве (шесть заведений в разных регионах столицы), Киевской области (Ирпень, Буча, Фастов, Бровары, Березань) и Дрогобыче Львовской области. В любом из учреждений обеспечивается одинаково эффективное обследование при помощи новейшей аппаратуры.Вы можете на официальном сайте https://mrt.com.ua/ запросить звонок менеджера или самостоятельно позвонить по указанным телефонным номерам для записи на обследование. Вы избежите длительного ожидания в очереди, ведь запись проходит на конкретную дату и время.

Photo of Admin Admin Send an email 15 часов agoОбновлено: 12 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Росіяни знову завдали ударів по українських містах: є загиблі, десятки поранених

4 дня ago

В ГУР та ЗСУ відреагували на матеріал західних ЗМІ про відновлення наступу росіян на Харківщині

7 дней ago

Тепло, але не всюди: прогноз погоди на Водохреще

1 неделя ago

Військовий експерт назвав єдиний перспективний напрямок для наступу ЗСУ

1 неделя ago
Back to top button