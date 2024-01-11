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Лідер фракції «Слуга народа» заявив, що законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання в Кабмін

Законопроєкт щодо зміни порядку проведення мобілізації, військового обліку та служби, який уряд вніс у парламент, повернуть назад на доопрацювання.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 11 января, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії в Telegram.

Лідер «слуг» повідомив, що сьогодні була проведена нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. У зустрічі прийняли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головної темою наради був законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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Арахамія зазначив, що обговорення документа проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

За словами політика, навколо законопроекту було багато дискусій.

«Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані», — повідомив Арахамія.

Глава фракції додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. Наразі законопроект повернули ініціатору для доопрацювання.

«Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — резюмував Арахамія.

Раніше повідомлялось, що в Україні знову вдарять сильні морози.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 11 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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