В МВС назвали умову для мобілізації правоохоронців

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на слова глави міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що сьогодні в поліції служать 98 тисяч офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабного вторгнення РФ були рівномірно розташовані по усій території країни. Після 24 лютого 2022 року відбулись тектонічні рухи щодо дислокації.

«На сьогоднішній день, від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах, де йдуть активні бойові дії, а це 900 кілометрів, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тисяч особового складу. Сюди також входить підрозділ «Лють», це 5 тисяч», — розповів Клименко.

За його словами, до початку повномасштабної війни на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж, на звільнених від окупантів територіях — більше 100. Режим став набагато жорсткішим, а завдань — більше. Міністр зауважив, що з початку війни поліція на 80% збільшила свій функціонал. При цьому кількість поліцейських й набори до поліції не збільшуються.

«Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї — ми готові це зробити», — наголосив очільник МВС.

Раніше повідомлялось, що окупанти атакували кілька енергооб’єктів у Кропивницькому.