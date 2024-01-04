Окупанти атакували кілька енергооб’єктів у Кропивницькому: є загиблий і поранені

Вісім працівників отримали травми, один загинув.

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

За словами чиновника, для удару по Кропивницькому ворог, ймовірно, використав ракету Х-59.

Він повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але, як зазначає очільник Кіровоградської ОВА, найтрагічніше, що постраждали робітники. Також є один загиблий, який працював автослюсарем.

«Вісім робітників з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню. Один робітник, на жаль загинув», — написав Райкович.

Як повідомляється, у всіх постраждалих осколкові поранення. За словами чиновника, медики обласної лікарні та ЛШМД оперативно надали допомогу. Всі, хто потребував стаціонарної допомоги, наразі перебувають в медзакладі під опікою лікарів.

На об’єктах наразі досі працюють працівники ДСНС. Повідомляється про ліквідацію пожежі одного автомобіля. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Також було пошкоджено лінію електропередач.

Райкович додав, що через пошкодження на енергооб’єктах в окремих районах міста були перебої з електропостачанням і водою, але наразі все відновлено.

Нагадаємо, в ООН закликають Росію та Україну до «негайних кроків щодо деескалації» війни.