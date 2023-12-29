Общество

У МВС назвали кількість жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки

Внаслідок наймасованішої ракетної атаки росіян в Україні загинули понад 10 осіб.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 декабря, 2023
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Також відомо про десятки травмованих.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, внаслідок масованого ракетного удару в Україні загинули 12 осіб.

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Таким чином, кількість загиблих і постраждалих по регіонах становить:

  • Київ – 1 жертва, 18 травмованих;
  • Львів – 1 людина загинула, 9 поранених;
  • Дніпропетровська область – 5 жертв, 15 отримали травми; Одеса – 3 людей загинуло, 15 поранено;
  • Харківська область – 1 загиблий, 8 травмованих;
  • Запорізька область – 1 жертва, 10 отримали поранення.

Загалом внаслідок нічної атаки в Україні постраждали понад 70 осіб.

Варто зазначити, що в ніч на 29 грудня Росія завдала наймасованішого удару по Україні, використовуючи ракети і дрони-камікадзе. «Прильоти» зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також розповів, скільки ворожих цілей збили сили ППО.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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