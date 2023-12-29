Общество
У МВС назвали кількість жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки
Внаслідок наймасованішої ракетної атаки росіян в Україні загинули понад 10 осіб.
Також відомо про десятки травмованих.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, внаслідок масованого ракетного удару в Україні загинули 12 осіб.
Таким чином, кількість загиблих і постраждалих по регіонах становить:
- Київ – 1 жертва, 18 травмованих;
- Львів – 1 людина загинула, 9 поранених;
- Дніпропетровська область – 5 жертв, 15 отримали травми; Одеса – 3 людей загинуло, 15 поранено;
- Харківська область – 1 загиблий, 8 травмованих;
- Запорізька область – 1 жертва, 10 отримали поранення.
Загалом внаслідок нічної атаки в Україні постраждали понад 70 осіб.
Варто зазначити, що в ніч на 29 грудня Росія завдала наймасованішого удару по Україні, використовуючи ракети і дрони-камікадзе. «Прильоти» зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також розповів, скільки ворожих цілей збили сили ППО.