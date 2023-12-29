У МВС назвали кількість жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки

Також відомо про десятки травмованих.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, внаслідок масованого ракетного удару в Україні загинули 12 осіб.

Таким чином, кількість загиблих і постраждалих по регіонах становить:

Київ – 1 жертва, 18 травмованих;

Львів – 1 людина загинула, 9 поранених;

Дніпропетровська область – 5 жертв, 15 отримали травми; Одеса – 3 людей загинуло, 15 поранено;

Харківська область – 1 загиблий, 8 травмованих;

Запорізька область – 1 жертва, 10 отримали поранення.

Загалом внаслідок нічної атаки в Україні постраждали понад 70 осіб.

Варто зазначити, що в ніч на 29 грудня Росія завдала наймасованішого удару по Україні, використовуючи ракети і дрони-камікадзе. «Прильоти» зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також розповів, скільки ворожих цілей збили сили ППО.