Общество

Українці були в Криму цього літа: в ГУР заявили, що прогнози Буданова справдились

В Головному управлінні розвідки зазначають, що заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва є доволі потужним інструментом впливу.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 28 декабря, 2023
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Водночас прогнози Буданова про те, що влітку 2023 року ЗСУ зайдуть в Крим, справдилися.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в інтерв’ю «Суспільному».

Коментуючи заяви, які звучали від військово-політичного керівництва про те, що цього року українські захисники зайдуть в окупований Крим, Юсов наголосив, що інформація — це також зброя і потужний елемент впливу.

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«Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат», — пояснив він.

Водночас Юсов зауважив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму, тому прогнози, які давав очільник ГУР Кирило Буданов, справдились.

«Українці були в Криму цього року і цього літа», — заявив він.

Варто зазначити, що представник ГУР мав на увазі низку успішних операцій у Криму та поблизу нього, під час яких українським військовим вдалося висадитись на півострів.

Раніше повідомлялось, що у Київській області встановлюють нові блокпости та перевірятимуть громадські місця.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 28 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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