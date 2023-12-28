Українці були в Криму цього літа: в ГУР заявили, що прогнози Буданова справдились

Водночас прогнози Буданова про те, що влітку 2023 року ЗСУ зайдуть в Крим, справдилися.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в інтерв’ю «Суспільному».

Коментуючи заяви, які звучали від військово-політичного керівництва про те, що цього року українські захисники зайдуть в окупований Крим, Юсов наголосив, що інформація — це також зброя і потужний елемент впливу.

«Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат», — пояснив він.

Водночас Юсов зауважив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму, тому прогнози, які давав очільник ГУР Кирило Буданов, справдились.

«Українці були в Криму цього року і цього літа», — заявив він.

Варто зазначити, що представник ГУР мав на увазі низку успішних операцій у Криму та поблизу нього, під час яких українським військовим вдалося висадитись на півострів.

Раніше повідомлялось, що у Київській області встановлюють нові блокпости та перевірятимуть громадські місця.