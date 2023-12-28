У Київській області встановлюють нові блокпости та перевірятимуть громадські місця

У регіоні встановлюють додаткові блокпости.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Київської ОВА у Telegram.

У Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. Таке рішення було прийнято на раді оборони області. До них будуть залучені співробітники Служби безпеки України, поліції, Нацгвардії та бійці 114 окремої бригади тероборони.

Зокрема, у Київській області збільшиться кількість блокпостів. Поліція та військові перевірятимуть громадські місця: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

Як пояснюють в ОВА, що така робота також сприятиме розшуковим заходам, оскільки наразі 11 тисяч осіб перебувають у розшуку за скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень.

Чиновники просять громадян з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах і нагадали, що при собі завжди потрібно мати документи, які посвідчують особу.

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