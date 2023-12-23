Умєров розповів, що українців будуть запрошувати у ТЦК через електронне сповіщення

Про це повідомляє Первая Лента із посиланням на слова глави Мінобоорони Рустема Умєрова в інтерв’ю «Суспільному».

Як повідомив міністр, спочатку інформацію про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розділять на категорії.

«Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що — це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку — чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», — пояснив Умєров.

Міністр оборони зазначив, що подібні запрошення будуть надсилати чоловікам, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

«Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», — сказав він.

Міністр уточнив, що оборонне відомство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що не будуть висилати біженців для служби у ЗСУ.