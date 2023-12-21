Секретар РНБО анонсував «дуже приємні новини» щодо боєприпасів вже найближчим часом

Як стверджують в РНБО, найближчим часом можна чекати дуже приємних новин з цього приводу.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

За словами Данілова, країни-партнери розгортають виробництво боєприпасів для України. Водночас секретар РНБО зауважив, що не може розкривати усієї інформації «відносно того, що відбувається на території нашої країни», але пообіцяв, що «найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини» саме з приводу боєприпасів для ЗСУ.

Данілов розповів, що наразі в Україні над цим працюють не тільки підприємства державної форми власності, але й приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі роки світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не затребуваним на промислових ринках.

Варто зазначити, що західні партнери самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

В ЄС пообіцяли передати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Однак президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що тільки «480 тисяч було доставлено або перебуває у конвеєрі».

США з початку повномасштабного вторгнення РФ надіслали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Проте їхні власні запаси теж вичерпалися, тому влітку вони вирішили передати Україні касетні боєприпаси.

Нагадаємо, Зеленський висловився про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ.