В «Київстар» розповіли, як хакерам вдалось зламати захист оператора

Про це повідомляє Первая Лента із посиланням на заяву президента компанії «Київстар» Олександра Комарова в ефірі національного телемарафону.

Як повідомляє Комаров, компанії вдалося встановити, що саме це стало причиною того, що кіберзлочинцям вдалося пробити систему захисту оператора.

«Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії», — в деталях розповів він.

Окрім того, як уточнюють в керівництві компанії, слідчі дії в цьому напрямку продовжуються.

Варто нагадати, вчора вранці, 12 грудня, стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар». За офіційною інформацією, мережа зазнала хакерської атаки. За фактом було порушено справу за вісьмома статтями, та триває розслідування.

Внаслідок збою в роботі оператора по всій Україні було зафіксовано відсутність мобільного зв’язку та доступу до інтернету в абонентів, також не працював сайт оператора і мобільний додаток «Київстар».

Раніше в «Київстар» назвали терміни для відновлення зв’язку.