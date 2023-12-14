Спецоперация ГУР: в России заявили об атаке беспилотников на воинские части под Москвой

Целью дронов были части в Алабино, Подольске и нефтебаза в Раменском районе.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый дрон, направлялся в сторону Алабино и был сбит в трех километрах в 3:30 утра. Спустя час в том же районе якобы сбили еще один беспилотник.

Кроме того, ближе к 5 утра была атакована воинская часть в Подольске. К сожалению никто из российских окупантов не пострадал.

Также, согласно сообщению Baza, еще одной из потенциальных целей беспилотников якобы была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.

Информацию о ночной атаке дронов на Россию 14 декабря подтвердили в ГУР Украины. Отмечается, что это была подготовленная спецоперация для отработки по целям, которые находятся в Московской и Калужской областях.

Согласно информации, целями были военные объекты, в том числе на территории Московской и Калужской областей.

Отмечается, что ночная атака была ответом российским террористам за ночные обстрелы Украины.

«После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей», — сообщили в спецслужбах.

Напомним, премьер Бельгии раскритиковал Орбана из-за Украины.