Общество

Росіяни знову атакували Україну дронами і ракетами, є руйнування і поранені

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 11 декабря, 2023
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Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Повідомляється, що в ніч на 11 грудня 2023 року росіяни знову намагалися завдати удару по території України, використовуючи безпілотники типу «Shahed», які запускали з окупованого Криму. Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131». Силам ППО у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» вдалося знищити усі ворожі дрони. Більшість з них були збиті у Миколаївській області.

Крім того, близько 4 ранку 11 грудня ворог атакував Київську область вісьмома балістичними ракетами. Зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Центр» знищили усі вісім ворожих цілей, однак уламки завдали пошкоджень у деяких районах Києва.

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Внаслідок атаки у Дарницькому районі у житловому будинку вибиті шибки. Також повідомляється про поранених. За попередньою інформацією, уламками скла травмувалася дитина та двоє дорослих.

Інший уламок ракети пошкодив недобудований будинок, пожежу в ньому оперативно загасили. Також повідомлялося про задимлення на даху багатоповерхового будинку у Голосіївському районі, однак інформація про нього не підтвердилась.

Раніше Первая Лента писала про те, чи отримають українці додаткові вихідні на Різдво та Новий рік.

 

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 11 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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