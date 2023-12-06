Теперь можно достать почти до Москвы: украинские военные получат дальнобойную версию ракеты «Нептун»

Министерство стратегических отраслей промышленности Украины, работая на поставленным заданием верховного главнокомандующего, работает над созданием так называемым «длинным» вариантом противокорабельной ракеты «Нептун». На деле речь идет о наземном варианте ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии до 400 км, что намного дальше берегового комплекса.

Такой информацией поделился заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Об этом пишет Первая линия со ссылкой на «АрмияИнформ».

Он отмечает, что речь идет о новой модификации противокорабельной ракеты РК-360МЦ «Нептун».

Летом этого года в сети распространялась информация о том, что «Нептун» был переквалифицирован в ракетный комплекс «земля-земля». Характеристики отличались от берегового варианта и должны были стать заметно лучше по дальнобойности (что и делало его «длинным Нептуном») и мощности боевой части. В частности, дальность действия модифицированной ракеты — около 400 км (морская версия 280 км), при этом полезная нагрузка составляет 350 кг. Он может занять первое место среди дальнобойных и мощных наземных ударных боеприпасов украинского производства.

В случае поступления «длинной» версии «Нептуна» на вооружение ВСУ, то под в зоне досегаемости украинских сил и средств поражения окажется вся Тульская область, в которой расположены 25 оружейных заводов ВПК Российской Федерации. Правда, заявленной дальности в 400 км все-таки не хватит для ракетного удара по Москве и Кремлю, до которых от украинской границы — чуть более 500 км по прямой.

Напомним, Путин начал угрожать Латвии из-за «притеснения» русскоязычных.