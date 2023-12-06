«Перемагаємо і маємо план»: в Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Українські захисники демонструють неперевершені результати на фронті, подолавши дві лінії оборони окупантів. Вже зараз військові знаходяться на підступах до третьої лінії.

Про це повідомляє Первая линия з посилання на інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова FoxNews.

За його словами, план щодо звільнення українських територій на наступний рік уже розроблено.

Так, він розповів, що українські військові деокупували 50% території, які захопила РФ під час повномасштабного наступу.

«І зараз ми маємо план на 2024 рік», — стверджує міністр.

Також Умєров підкреслив, що стратегічною перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року, включаючи звільнення Криму, Донбасу та Чорного моря від російських загарбників.

Коментуючи питання про те, чи існують способи врегулювання в разі, якщо війна триватиме роками, глава Міноборони лише відповів, що цивілізованому світу має бути соромно за те, що той не може захистити себе від авторитарного режиму.

Міністр наголосив, що Росія поставила перед собою задачу в тому, щоб України та українців не існувало. Якщо світ ігноруватиме цей факт, то Кремль продовжить знищувати демократію.

За думкою Умєрова, недопущення існування такого режиму і на користь американцям, тому своєї слабкості не треба показувати.

Також міністр в інтерв’ю заговорив про НАТО. Він зазначив, що Україна хоче «говорити з Альянсом однією мовою». Тому всі розрахунки на 2024 рік, закупівлі та планування операцій будуть проводитися за стандартами НАТО, щоб «між нами не було різниці».

Щодо закидів у корупційних скандалах усередині Міноборони Рустем Умєров підкреслив, що наразі проводяться конкурси, тендери, перевірки, аудити. Також міністерство не відмовляється від того, щоб запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

Нагадаємо, Путін почав погрожувати Латвії через «утиски» російськомовних.