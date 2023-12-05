Росіяни створили черговий фейк про мобілізацію в Україні: що потрібно знати

Вони повідомляють, що в Україні начебто мобілізують всіх українських жінок до 60 років.

Про це повідомляє Первая линия з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Як зазначають аналітики, пропагандистські Telegram-канали, використовуючи сюжет «Надзвичайних новин» почали розповсюджувати інформацію, що українське телебачення готує українок до «тотального загону у військкомати». Начебто всі жінки віком до 60-ти років зобов’язані стати на військовий облік, це також стосується і жінок менеджерів, касирок, юристів, бібліотекарок та журналістів.

В Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що сюжет про постановку жінок на військовий облік справжній. Однак, він був трансльований в етері каналу ICTV ще у грудні 2021 року. У той час Міністерством оборони був затверджений перелік професій, представниці яких віком від 18 до 60 років мають бути поставлені на військовий облік.

Аналітики нагадали, що згодом взяття жінок на облік відтермінували – зараз стати на облік зобовʼязані лише медикині. Жінки будь-яких інших професій можуть стати на облік у ТЦК добровільно.

Раніше повідомлялось, що в Росії заявили про атаку українських дронів на нафтобазу в Криму.