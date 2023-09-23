Лучшие казино в Украине в 2023 году

Выбрать лучшее казино Украины нелегко – в 2023 году доступны десятки легальных платформ с широким ассортиментом игр, простым интерфейсом, регулярными акциями и бонусами для новых и постоянных игроков. Однако есть площадки уровня Daddy casino, подтвердившие свой статус многолетней работой и тысячами положительных отзывов. Далее – рейтинг лучших казино в Украине, зарегистрироваться в которых стоит и новичкам, и опытным игрокам.

Казино в Украине: преимущества и недостатки

В Украине работают десятки онлайн-казино. При выборе платформ, которым можно доверять, рассматривались следующие критерии:

легальность деятельности;

разнообразие игровой библиотеки;

наличие бонусных предложений;

лимиты на депозит и вывод выигрыша;

срок работы.

Также было изучено мнение игроков. В результате отобраны 4 лучших казино Украины.

Favbet

В 1999 году на рынок азартных развлечений вышла компания Favbet. В каталоге – тысячи игр, распределенных по категориям и провайдерам. Помимо этого, Favbet позволяет ставить на спортивные события.

Все новые игроки получают до 10 000 гривен и 300 FS на бонусный счет за первый депозит. Акции проходят и для постоянных посетителей Фавбет. Например, каждый понедельник можно получить до 100 FS за ставки в играх от разработчика 3 Oaks.

Помимо версии для ПК, у одного из лучших казино есть удобное приложение на смартфоны с ОС Android и iOS. Ссылки для скачивания доступны на сайте.

Slotoking

В казино Slotoking доступно более 1500 азартных игр. Хотя платформа основана в 2021 году, она уже набрала популярность среди пользователей благодаря множеству дополнительных опций. Одна из них – страховка на первый депозит. Если новый игрок Slotoking не удвоил сумму пополнения, ставя до 50 грн на раунд, ему вернут деньги (до 500 грн).

Помимо страховки, новички получают приветственный пакет на первые 5 депозитов. Максимальное вознаграждение – 125 000 грн и 500 FS.

Постоянным клиентам также доступны бонусы и многоуровневая программа лояльности с ежедневным колесом Фортуны и кэшбэком до 17%.

Pin Up

Одним из первых получило лицензию на деятельность в Украине в 2021 году казино Pin Up. Помимо сайта, доступно приложение на Android.

Искать игры в Pin Up легко, поскольку они отсортированы не только по категориям (слоты, новинки, живые дилеры), но и по темам (зима, фэнтези, фрукты, животные).

Для получения максимального приветственного бонуса 10 000 гривен и 250 FS надо внести первый депозит от 500 грн в течение часа после регистрации. Далее активных игроков ожидают регулярные подарки. Например, поставив от 2000 грн, можно получить Gift Box, где максимальный приз достигает 2 000 000 грн.

VBET

Платформа VBET объединяет азартные игры и спортивные ставки. Хотя компания изначально ориентировалась на беттинг, сегодня коллекция слотов, покера и рулетки одного ил лучших казино превосходит библиотеки конкурентов.

Казино регулярно проводит турниры и вместе с провайдерами софта, и самостоятельно. Выгоду от ставок повышает ежедневный кэшбэк 10% от суммы проигрыша.

Бонусы казино

Для привлечения и удержания клиентов лучшие казино дарят подарки. Лучшие площадки предлагают бонусы из следующих категорий:

Приветственные . Это акции для новых пользователей. Часто их выдают за первый депозит. Например, в Фавбет начисляют 100% от суммы транзакции и 300 фриспинов. Также бывают приветственные пакеты за несколько первых депозитов. Такие предложения действуют в Slotoking (до 125 000 грн и 500 FS за 5 транзакций) и BC.Game (до 220 000 $ за 4 пополнения счета).

. Это акции для новых пользователей. Часто их выдают за первый депозит. Например, в Фавбет начисляют 100% от суммы транзакции и 300 фриспинов. Также бывают приветственные пакеты за несколько первых депозитов. Такие предложения действуют в Slotoking (до 125 000 грн и 500 FS за 5 транзакций) и BC.Game (до 220 000 $ за 4 пополнения счета). Для постоянных клиентов. Активным игрокам могут начислять денежные призы за пополнение счета на нужную сумму или в определенное время. Например, в Cosmolot дают 100% бонус до 15 000 грн за депозит от 500 грн. Также постоянные клиенты получают подарки на праздники. В день рождения в First Casino предлагают до 500 FS, а во Fresh Casino – до 1000 €.

Кроме того, в лучших украинских казино действуют программы лояльности. Например, многоуровневая система привилегий от Pin Up позволяет обменивать баллы (Pincoins) на деньги, а игроки со статусом «Бриллиантовый» в Fontan Casino получают бонус 350% на депозит.

Преимущества и недостатки отдельных казино

Преимущества Недостатки Разнообразие игр: слоты, настольные игры, релизы с живыми дилерами Ограничения по способам платежа банковскими картами Бонусы для всех клиентов и программа лояльности Легальная деятельность Конфиденциальность игроков

Заключение редакции

В рейтинге лучших казино Украины – сайты, заслужившие доверие клиентов благодаря наличию лицензии, разнообразию бонусов и игр. На таких платформах удобно делать ставки с любого устройства, поскольку часто вместе с сайтом они предлагают мобильные приложения. Однако даже при регистрации в лучших казино стоит сначала изучить лимиты транзакций, доступ к нужным платежным инструментами отзывы активных игроков.