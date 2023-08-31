При каких патологиях не проводится искусственное оплодотворение?

Для нее требуется упорство, терпение от пары и докторов. Полной гарантии, что после первой попытки наступит беременность, никто дать не может, даже опытный репродуктолог. Однако попытаться, конечно же, необходимо каждой паре.

Такая процедура, как ЭКО оплодотворение, выполняется в несколько этапов с учетом стандартного и четкого плана, последовательности – подробнее можно узнать на, перейдя по ссылке https://litaclinic.com/ru/ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie-eko-v-ukraine/. На всех этапах за состоянием здоровья будущей мамочки следят специалисты, что исключает случайную ошибку, сбой, способный поставить успех процедуры под угрозу.

Диагностика бесплодия

Специалисты устанавливают бесплодие, если женщина не может забеременеть на протяжении 12 месяцев. Если женщине более 35 лет, тогда данный срок уменьшается до 6 месяцев.

Если в указанный срок женщина не беременеет, ей обязательно требуется посетить репродуктолога. Существуют определенные репродуктивные технологии, которые позволяют справиться с бесплодием.

Причин развития бесплодия у женщин достаточно много. Патология появляется из-за:

аномалий развития, болезней матки;

двухсторонней непроходимости труб;

патологий шейки матки;

отсутствия овуляции, когда выявлен синдром истощения, поликистоз яичников;

высокой степени пролактина;

гормональной дисфункции, наличия расстройств в менструальном цикле;

туберкулезе;

спаек малого таза;

аутоиммунных болезнях, присутствия антиспермальных антител;

психосексуальных расстройств;

отрицательного посткоитального теста;

сочетанного бесплодия и так далее.

В некоторых ситуациях обнаруживается идиопатическое бесплодие. И причину патологии установить невозможно.

Также есть причины, из-за которых развивается мужское бесплодие:

врожденная патология яичек;

травм, повреждений;

перенесенная инфекционная болезнь, например, облучение;

варикоцеле;

некачественная сперма, нарушенная эякуляция и так далее.

У женщин главное показание для выполнения ЭКО – патологии, связанные с маточными трубами, например, при их отсутствии или непроходимости. Без искусственного оплодотворения просто не обойтись, если успеха не дает продолжительная терапия эндометроза и иных патологий репродуктивной системы.

ЭКО выполняется во время азооспермии, если в мужском биоматериале отсутствуют качественные, подвижные сперматозоиды. Но при низком числе, подвижности и некачественной морфологии сперматозоидов проблема решается консервативно. При неудачной попытке выполняется искусственное оплодотворение.

Показаниями для осуществления искусственного оплодотворения при бесплодии у мужчины считаются: импотенция, которая не лечится, высокий генетический риск, непроходимость путей для семени.

Не проводится процедура, точнее она не рекомендована, если присутствуют противопоказания к беременности, женщина не может самостоятельно выносить ребенка.