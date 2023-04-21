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Радониця 2023: традиції та головні заборони

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 21 апреля, 2023
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Радониця 2023: традиції та головні заборони

Радониця — особливий день для поминання родичів, які померли. Згідно з церковним календарем, Радониця пов'язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев'ятий день після цього великого свята, і щороку святкується у вівторок. 2023 року Великдень 16 квітня, а отже Радониця буде 25 квітня. 

Радониця сповнена унікальними традиціями, що виникли на стику християнської віри і народного шанування предків. Здавна день вважали саме язичницьким слов'янським святом, яке відзначалося одразу після Червоної гірки. 

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Традиції та звичаї

"На Радуницю до обіду орють, після обіду плачуть, а ввечері скачуть", говорить приказка. Вона означає, що з самого ранку слов'яни працювали, далі — ходили на кладовища, накривали поминальні столи, щоб вшанувати пам'ять покійних. У сучасному світі часто Радоницю називають Батьківським днем, мається на увазі, не тільки мама і тато, але і весь рід.

Заборони

У давнину суворих заборон у цей день не було, а ось православна церква висуває цілий ряд попереджень. Християни на кладовищі мають утриматися від:

  • вживання спиртних напоїв;
  • утриматися від веселощів і радості, навпаки — сумувати;
  • не влаштовувати бурхливі застілля на могилах;
  • не робити підношення у вигляді спиртного чи тютюну.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 21 апреля, 2023
0 1 минута чтения
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