630 окупантів не повернуться додому: оприлюднено втрати росії в Україні

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У Львові хірурги сформували хлопцю новий палець з його ребра (фото)

У Львові хірурги сформували хлопцю новий палець з його ребра (фото)

У Львові хірурги сформували хлопцю новий палець з його ребра (фото)