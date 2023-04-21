Общество

630 окупантів не повернуться додому: оприлюднено втрати росії в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 21 апреля, 2023
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630 окупантів не повернуться додому: оприлюднено втрати росії в Україні

За даними на ранок п'ятниці, 21 квітня, українські військові ліквідували за добу 630 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 185 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 ББМ та 8 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3668 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 7126 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2827 (+2) од,
  • РСЗВ — 539 (+0) од,
  • засоби ППО — 285 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2394 (+8),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5713 (+6) од,
  • спеціальна техніка — 334 (+2)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 21 апреля, 2023
0 1 минута чтения
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