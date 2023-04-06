У Львові хірурги сформували хлопцю новий палець з його ребра (фото)

У Львові хірурги сформували 24-річному пацієнтові палець руки, використавши як кістковий імплант для фаланги матеріал з ребра молодого чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львів'янин Назар звернувся до лікарів зі скаргами на моторошний біль у ділянці безіменного пальця лівої руки. Хлопець 4 роки тому травмував кисть, граючи у футбол, і довгий час не звертався за медичною допомогою, бо думав, що це простий забій.

Проте біль не минав, до того ж хлопець відчував поколювання. Проте він ще довго займався самолікуванням, застосовуючи зігріваючі мазі та стягуючі бинти.

"Останні декілька місяців від постійного нестерпного болю уже нічого не рятувало. Лише тоді Назар звернувся до лікарів", — йдеться у повідомленні.

Фахівці шокували молоду людину діагнозом — виявилося, що у пацієнта остеохондрома, тобто доброякісна пухлина кістки.

Лікарі у лікарні святого Пантелеймона зазначили, що її потрібно терміново видаляти, а операцію медики провели у 2 етапи: спочатку видалили новоутворення, а біоматеріал відправили на гістологічне дослідження, та після цього провели реконструктивну операцію.

Оскільки великий об'єм ураження кістки загрожував безпеці самого пальця, для заповнення дефекту кісткової порожнини, що виникла після усунення пухлини, лікарі взяли частину ребра самого пацієнта. З нього сформували імплант.

Щоб кістка зафіксувалася в правильному положенні при проведенні операції з реконструкції фаланги, на сформований наново палець наклали гіпс.

Після успішних операцій Назар все ще відвідує лікарню для перев'язок. Гіпс мають зняти за 4 тижні. А далі на хлопця чекає реабілітація протягом пів року.

"Пацієнт вдячний лікарям, які зберегли йому палець. І тепер наполегливо рекомендує не займатись самолікуванням, а своєчасно звертатись за медичною допомогою", — додали у міськраді.

По материалам: Подробности