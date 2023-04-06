«Вже на бойовому чергуванні»: командувач Об’єднаних сил Наєв показав американський ЗРК Avenger (відео)

Американський зенітно-ракетний комплекс Avenger надійшов на бойове чергування до Збройних сил України. Про це повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах.

Наєв також записав відео на тлі системи ППО. Він уточнив, що військові ЗСУ, які входять до екіпажу Avenger, пройшли навчання у Німеччині. Командувач назвав систему "хорошою та ефективною".

Самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger розроблений Boeing Aerospace Company спільно з General Electric для ураження повітряних цілей на висоті до 3800 метрів і дальності до 5500 метрів.

Складається з двох контейнерів по чотири інфрачервоних/ультрафіолетових керованих ракет Stinger у кожному. Маса ракети — 10,1 кг, її бойової частини — 3 кг, довжина — 1,52 м, калібр — 70 мм.

20 січня США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на суму до $2,5 млрд. Пентагон повідомляв, що ЗСУ отримають вісім систем ППО Avenger.

По материалам: Подробности