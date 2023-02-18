Російська ракета влучила у військовий об’єкт у Хмельницькому

Одна з ракет, які росія запустила вранці 18 лютого, влучила у військовий об'єкт у Хмельницькому. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Сьогодні вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.

Очільник Хмельниччини повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.

2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у бусі. Пораненим надана медична допомога. Їх стан стабільний.

По материалам: Подробности