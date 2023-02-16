Общество

Військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області

Photo of Admin Admin Send an email 12 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

Військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області

Російські окупанти, ймовірно, хочуть спробувати наступати в Запорізькій області, але вони поки що до цього не готові.

Про це повідомляє спікер об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону.

Материалы по теме

"Аналізуючи ситуацію, яка є на сьогоднішній день, можна сказати, що ворог хоче дійсно спробувати атакувати, але на мою думку, їм потрібен час щонайменше до травня-червня, щоб вони оговталися від невдалого штурму в районі Донецька", — наголосив він.

За словами Дмитрашковського, на Запорізькому напрямку російські солдати продовжують здаватися в полон, оскільки вони не довіряють командуванню.

"Остання порція — 11 полонених. Це 115, 40 бригади і 14 бригада спецназу", — уточнив він.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Росіяни запустили «Шахеди» по Україні: що відомо

1 день ago

Мама маленької Вероніки просить про термінову допомогу: у дитини виявили жахливу хворобу

1 день ago

У Києві та низці областей не відключатимуть світло: названо дату

1 день ago

путін готує «сюрприз» своїм громадянам до роковин початку війни

1 день ago
Back to top button