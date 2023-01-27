Общество

Франція зробила дивну заяву щодо постачання Україні танків Leclerc

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды agoОбновлено: 27 января, 2023
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Уряд Франції поки що не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc. Проте вже вивчає можливість допомоги із системами ППО.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. 

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"Президент Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання (про передачу танків Leclerc, — ред.). На даний момент сказати, що жодного рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", — заявила вона.

Міністр заявила, що наразі пріоритетом для України залишається придбання додаткових коштів ППО.

"Про це зокрема говорив учора міністр оборони України. Я думаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", — додала Колонна.

🔴 #Ukraine | Conférence de presse conjointe de @MinColonna et son homologue 🇺🇦 @DmytroKuleba depuis #Odessa. https://t.co/wneXHAfWNR

— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 26, 2023

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад
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