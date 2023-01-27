» src=»/wp-content/uploads/2023/01/3af3c5ab3b5acc49f18892c23ff4b204.jpg» alt=»Франція зробила дивну заяву щодо постачання Україні танків Leclerc» width=»100%»/>

Уряд Франції поки що не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc. Проте вже вивчає можливість допомоги із системами ППО.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Президент Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання (про передачу танків Leclerc, — ред.). На даний момент сказати, що жодного рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", — заявила вона.

Міністр заявила, що наразі пріоритетом для України залишається придбання додаткових коштів ППО.

"Про це зокрема говорив учора міністр оборони України. Я думаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", — додала Колонна.

🔴 #Ukraine | Conférence de presse conjointe de @MinColonna et son homologue 🇺🇦 @DmytroKuleba depuis #Odessa. https://t.co/wneXHAfWNR

— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 26, 2023

По материалам: Подробности