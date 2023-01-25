У Чернігові евакуювали дітей: школи перевіряють через «мінування»

У середу, 25 січня, невідомі заявили про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові. Про це повідомляє "Суспільне".

Учнів та персонал евакуювали.

Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев підтвердив інформацію про "мінування". За його словами, поліція перевіряє інформацію про вибухівку у п'яти школах.

Правоохоронці евакуювали школярів та вчителів. На місці працюють відповідні служби.

По материалам: Подробности