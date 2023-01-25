Общество

У Чернігові евакуювали дітей: школи перевіряють через «мінування»

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Чернігові евакуювали дітей: школи перевіряють через "мінування"

У середу, 25 січня, невідомі заявили про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові. Про це повідомляє "Суспільне".

Учнів та персонал евакуювали.

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Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев підтвердив інформацію про "мінування". За його словами, поліція перевіряє інформацію про вибухівку у п'яти школах.

Правоохоронці евакуювали школярів та вчителів. На місці працюють відповідні служби.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад
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