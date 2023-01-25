Общество

Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 25 января, 2023
0 1 минута чтения

Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

На 336-ту добу повномасштабного російського вторгнення українці продовжують захищати свої кордони та проганяти ворога зі своїх земель, ліквідовуючи окупантів та знищуючи військову техніку противника — всього за добу було вбито майже тисячу загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 123080 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3161 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23) од,
  • артилерійських систем– 2154 (+6) од,
  • РСЗВ– 450 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків– 290 (+1) од,
  • гелікоптерів– 281 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1902 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 4967 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 194 (+0).

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 25 января, 2023
0 1 минута чтения
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