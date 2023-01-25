Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

На 336-ту добу повномасштабного російського вторгнення українці продовжують захищати свої кордони та проганяти ворога зі своїх земель, ліквідовуючи окупантів та знищуючи військову техніку противника — всього за добу було вбито майже тисячу загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 123080 (+910) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3161 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23) од,

артилерійських систем– 2154 (+6) од,

РСЗВ– 450 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків– 290 (+1) од,

гелікоптерів– 281 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1902 (+5),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 4967 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 194 (+0).

По материалам: Подробности